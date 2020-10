Cor 15:44 Studente positivo, classe in isolamento La presenza di uno studente di via Biasi ad Alghero, risultato positivo al coronavirus, come previsto dai protocolli sanitari in vigore, obbligano la classe all'isolamento







ultima modifica ore 19.05 ALGHERO - Classe in temporaneo isolamento fiduciario. E' quanto accaduto ad Alghero nel plesso di via Giuseppe Biasi, scuola secondaria di Primo grado del Terzo Istituto Comprensivo della città. All'origine di tutto, la presenza di uno studente risultato positivo al coronavirus. Le altre classi, a causa dell'assenza di alcuni professori, potrebbero subire variazioni nello svolgimento della didattica dalla giornata di martedì. Inizialmente la strada scelta dalla dirigenza pareva essere quella della chiusura del plesso scolastico per il tempo strettamente necessario alla sua sanificazione, così come avvenuto nella vicina Olmedo [ LEGGI ].