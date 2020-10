Cor 9:35

Raggiri a sacerdoti nell´Oristanese: arresti

Operazione dei carabinieri del Nucleo Tutela del patrimonio culturale dalle prime luci dell´alba. Ci sarebbero almeno otto arresti. L´operazione è diretta dalla procura della Repubblica di Oristano

ORISTANO - Un'operazione dei carabinieri del nucleo Tutela patrimonio culturale ha permesso alle prime luci dell'alba di smantellare una banda rumena specializzata in truffe ai sacerdoti nell'Oristanese: almeno 8 le persone agli arresti. Secondo le prime indiscrezioni ancora non confermate dalle autorità la banda, sgominata nel Nord Italia, era formata da 13 persone di etnia rom che, in Sardegna e nella penisola, si era accreditata nel restauro di beni culturali ecclesiastici, in particolar modo argenti. Una copertura per effettuare numerose truffe ed estorsioni ai danni di sacerdoti e di responsabili di istituti religiosi.