«Da Zoffili frasi a effetto che non servono» La richiesta del coordinatore regionale della Lega Eugenio Zoffili di rinviare le Elezioni amministrative per le difficoltà dovute al Covid-19, ha provocato la reazione dei consiglieri regionali del Partito democratico







La richiesta di Zoffili Commenti CAGLIARI - «Il coordinatore della Lega Eugenio Zoffili viene in Sardegna solo in occasione di elezioni, oggi difronte alle difficoltà, causate dall’emergenza Covid, di molti sindaci a gestire le elezioni nei propri Comuni, visto che non pochi cittadini elettori si trovano in quarantena e quindi privati del proprio esercizio di voto, chiede il rinvio delle elezioni amministrative, appuntamento fissato per i prossimi 25 e 26 ottobre. A questo punto è obbligo chiedersi perchè la sua Maggioranza sardo leghista non ha preso in considerazione la proposta di legge n.183 che il gruppo del Partito democratico in Consiglio regionale ha depositato, il 3 luglio 2020, per promuovere l'election day il 20 e 21 settembre in concomitanza del referendum?».La richiesta di Zoffili [LEGGI] provoca la reazione dei consiglieri regionali del Pd, che sottolineano come la loro fosse «una proposta di buon senso, che avrebbe consentito di svolgere le elezioni in un momento sanitario più favorevole e avrebbe inoltre consentito un gran risparmio economico, e invece, purtroppo, solo dopo qualche mese ci si rende conto che avrebbe meritato maggiore attenzione. Quindi, le frasi ad effetto solo per incantare qualche elettore non servono, e se ci troviamo in questa situazione le responsabilità sono ben chiare e hanno un solo colore politico, il suo caro onorevole Zoffili», concludono.