Cor 10:55 Zoffili (Lega): annullare le elezioni a Porto Torres Il deputato e coordinatore regionale della Lega chiede il rinvio delle elezioni dove gli elettori Covid+, in quarantena o in isolamento fiduciario non possono votare da casa



Covid+, o in quarantena, o in isolamento fiduciario non possono votare da casa». Lo ha riferito Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore regionale della Lega in Sardegna.



«Auspico che la Regione possa arrivare a una soluzione entro il 25 ottobre, in caso contrario ritengo che le elezioni debbano essere rinviate in quei Comuni dove elettori positivi non possano esprimere il voto da casa». La legge consente il voto domiciliare solo se gli elettori vivono in un Comune dove sia presente un Covid Hospital, ma l'unico dei 156 chiamati alle urne il 25 e 26 ottobre è Nuoro.



Il problema, a questo punto, si pone nei centri più piccoli, Porto Torres in primis. In questi casi, infatti, un certo numero di positivi impossibilitati a votare potrebbe determinare il mancato raggiungimento del quorum, oppure essere decisivo sull'affermazione di un candidato piuttosto che su un altro. «Ecco perchè, in queste circostanze le elezioni non si dovrebbero tenere» conclude Eugenio Zoffili (nella foto).