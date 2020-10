Red 17:06 Unione Montiferru: novità per raccolta rifiuti Da domenica 1 novembre ci saranno novità sui servizi di raccolta rifiuti in dieci Comuni dell’Unione Montiferru e Alto Campidano: Bauladu, Bonarcado, Cuglieri, Milis, Nurachi, Santu Lussurgiu, Seneghe, Sennariolo, Tramatza e Zeddiani







Il primo cambiamento riguarda proprio il calendario di raccolta. Dal primo novembre, il calendario sarà uniformato e uguale per tutti i Comuni. Il nuovo calendario conterrà le indicazioni sui giorni di raccolta e sui nuovi orari degli ecocentri. La seconda variazione riguarda l’orario di alcuni ecocentri del territorio, che rimangono accessibili a tutti gli utenti indipendentemente dal Comune di residenza. La terza novità riguarda la raccolta delle lattine (acciaio e alluminio). Sempre dalla stessa data, la raccolta di barattoli, lattine e scatolame in acciaio e alluminio dovrà essere effettuata con quella degli imballaggi in plastica e non più con il vetro. Di conseguenza, non sarà più permesso conferire le lattine nella raccolta del vetro. Da inizio novembre sarà obbligatorio utilizzare, per la raccolta del secco, il mastello fornito dall’Unione dei Comuni e non sarà più possibile utilizzare altri contenitori. Questo perché il mastello fornito è dotato di tecnologia che permette la lettura degli svuotamenti effettuati, indispensabili per avviare le verifiche necessarie al futuro passaggio a tariffazione puntuale.



