Pizzeria aperta dopo il coprifuoco: segnalata



OLBIA – Ieri notte (giovedì), i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale hanno segnalato all’Autorità amministrativa un 54enne imprenditore, perché non ha rispettato l’orario di chiusura della propria pizzeria in Via Aldo Moro, a Olbia.