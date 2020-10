Red 11:06 Detenzione e spaccio: un arresto a Tertenia I Carabinieri della locale Stazione , hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 30enne del posto, già noto alle Forze dell´ordine



TERTENIA - I Carabinieri della Stazione di Tertenia, nell’ambito dei servizi predisposti per il contrasto allo spaccio e alla coltivazione di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 30enne del posto, già noto alle Forze dell'ordine. Alle prime ore del mattino, i militari, con l’ausilio del Nucleo Cinofili dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna di Abbasanta, hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione dell'uomo, trovando circa 280grammi di sostanza stupefacente suddivisa in più involucri e un bilancino elettronico di precisione perfettamente funzionante. Il terteniese è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida e del rito direttissimo che sarà celebrato lunedì 26 ottobre.