Badabò, ultimi ciak per il musical sardo

CAGLIARI - Prodotto da Terra de Punt, con protagonista la musicista Rossella Faa, e diretto da Stefano Cau, Badabò, è un film musicale che racconta le vicende di una donna che in periodo di Covid-19, a seguito della perdita del lavoro, trova impiego nel settore dell'assistenza domiciliare per anziani. Ovviamente essendo l'ultima assunta le vengono assegnati gli anziani più distanti dalla città, e lei dovrà addentrarsi in un territorio sconosciuto abitato da orgogliosi novantenni con lamascherina, che vivono e resistono ai cambiamenti nella società dellapandemia come tutti gli altri che hanno attraversato negli anni.La musicista Rossella Faa veste il ruolo della protagonista, e lecanzoni contenute nel suo ultimo album irrompono nella storia neimomenti più inaspettati del suo lavoro di assistente sanitario."Bella, bella, bella sa beccesa" è un verso della canzone che dà iltitolo all'album della Faa, Bella bella, tutto dedicato e incentratoappunto sulla terza età in Sardegna. Le riprese sono state effettuate nel sud Sardegna. Cagliari, Sestu e in particolare Orroli hanno ospitato la troupe durante il lavoro. Nel paese del Sarcidano è stata realizzata la parte più cospicua delle riprese, è stato girato il "cuore" del film, in un clima di accoglienza e coinvolgimento della popolazione, seppure nel rispetto totale della normativa anti-Covid.L'idea del film nasce anni fa, dal fortunato incontro tra Rossella Faache all'epoca stava lavorando all'album Bella bella e Stefano Cau cheaveva scritto un racconto ambientato in una casa di riposo.Imprescindibile l'esigenza di entrambi di parlare di anzianità, e dicome questa è vissuta e spesso dimenticata dalla società più giovane.Senza dimenticare le sinergie apportate dal produttore Salvatore Cubeddue del regista Paolo Carboni che da subito hanno creduto e supportato iprogetti musicali e di sviluppo, e successivamente la nascita delprogetto filmico. Il progetto filmico ha incassato il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, essendo beneficiario della LR15 del 2006; è supportato della Sardegna Film Commission. Le riprese sono state possibili grazie alla disponibilità di molti privati e dell'amministrazione comunale di Orroli. Il film attraverserà ora una fase di montaggio e post-produzione audio prima di venire presentato nel prossimo anno, e normative legate agli eventi permettendo, alla presenza di un pubblico anziano.