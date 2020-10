Cor 21:11 «Pronto soccorso Nuoro, situazione drammatica» Così il Capogruppo in Consiglio regionale di LEU Sardigna, Daniele Cocco, sulla grave situazione in cui versa il Pronto Soccorso di Nuoro



Covid, con gravissime ripercussioni per tutti i cittadini che necessitano di un'assistenza nei casi di emergenza e urgenza. Le Centrali Operative di Cagliari e Sassari sono state già avvisate - non si potranno più trasportare i pazienti al Pronto Soccorso di Nuoro - i cittadini che non presentano sintomi Covid dovranno rivolgersi alle guardie mediche mettendo in serio pericolo la propria salute visto che questi ambulatori non hanno il personale e le attrezzature necessarie per le attività di pronto soccorso». Così il Capogruppo in Consiglio regionale di LEU Sardigna, Daniele Cocco, sulla grave situazione in cui versa il Pronto Soccorso di Nuoro.



«Al San Francesco si lavora in emergenza, risulta ormai difficile ridurre il rischio di contagio attraverso il mantenimento delle prescritte misure di igiene e distanziamento generale ma soprattutto evitando le situazioni di rischio tra i pazienti positivi e il personale sanitario che presta servizio sia nei reparti Covid che in quelli ordinari. Le carenze di spazi e del personale sanitario presso il Pronto Soccorso sono tali da non permette una netta divisione tra il percorso sporco (relativo ai pazienti Covid in attesa di cure o dell'assegnazione di un posto letto), il percorso pulito (per i pazienti non sospetti Covid) e una Zona Grigia destinata ai sospetti critici che non possono essere dimessi a domicilio in attesa di referto tampone».



«Si è avverata una situazione che purtroppo era assolutamente prevedibile. Le preoccupanti carenze di spazi e del personale sanitario del Pronto Soccorso - aggiunge Cocco - ma in generale di tutti i reparti, sono state segnalate dagli operatori sanitari dell'ospedale ai vertici dell’ATS Sardegna e all’Assessore Nieddu da tempo, io stesso ho presentato due interrogazioni il 24 settembre ed il 13 ottobre sulle gravi problematiche relative alla gestione dell'emergenza Covid presso l’Ospedale San Francesco, ma senza avere risposte. Dopo che l’ATS Sardegna ha estromesso la direttrice sanitaria Antonella Tatti e la direttrice dell’ASSL di Nuoro Grazia Cattina dalla gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19, con provvedimenti urgenti del Commissario straordinario, mi sorprende come la nuova responsabile dell'emergenza sanitaria territoriale non abbia ancora ottenuto l’assegnazione del personale sanitario promesso».



