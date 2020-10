Red 23:06 Sanità sassarese in agitazione Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl di Sassari ha inviato una lettera al prefetto Maria Luisa D´Alessandro, all´assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu e, per le Direzioni aziendali dell´Aou Sassari e dell´Assl Sassari, rispettivamente, a Spano e Sensi, per annunciare la «proclamazione stato di agitazione comparto Sanità del territorio di Sassari», vista la «gestione emergenza Covid-19 da parte della Regione Sardegna e dei vertici della sanità territoriale»







Inizia così la lettera che i sindacati territoriali hanno inviato al prefetto Maria Luisa D'Alessandro, all'assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu e, per le Direzioni aziendali dell'Aou Sassari e dell'Assl Sassari, rispettivamente, a Spano e Sensi, per annunciare la «proclamazione stato di agitazione comparto Sanità del territorio di Sassari», vista la «gestione emergenza Covid-19 da parte della Regione Sardegna e dei vertici della sanità territoriale». Una lettera che analizza in sette punti la situazione. Una situazione che ha visto «i continui commissariamenti non hanno certamente contribuito ad un miglioramento dell'efficienza ed efficacia del sistema»



«La politica regionale la deve smettere – insistono i sindacalisti – nomini un direttore generale dell'Aou vero e con pieni poteri, non un facente funzioni, così che egli possa nominare un direttore amministrativo e uno sanitario che non sia quello del Presidio ospedaliero Santissima Annunziata». «Per tutte queste ragioni e per molte altre che spiegheremo al prefetto, chiedendole un urgente incontro – Cgil, Cisl e Uil annunciano la proclamazione dello – stato di agitazione del personale dell'intero comparto Sanità del Sassarese, riservandosi di decidere ogni tipo di iniziativa finalizzata a cambiare radicalemtne approccio e metodo alla gestione dell'emergenza in corso, partendo anche dal pieno coinvolgimento degli organismi di rappresentanza»