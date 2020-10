Cor 18:15 Sassari, Campus: 342 positivi e 34 ricoverati Comunicazione del sindaco Gian Vittorio Campus che ha voluto informare la cittadinanza sull´andamento dei contagi da coronavirus nella città. Solo una settimana fa i positivi erano 176



Assl Sassari, il sindaco Gian Vittorio Campus ha voluto informare che a Sassari ci sono 342 positivi al coronavirus di cui 34 ricoverati. Una settimana fa (lunedì 19 ottobre) i positivi erano 176, di cui 21 ricoverati. Il 23 ottobre i positivi erano 315, il dato dei ricoverati non era disponibile. Il 24 ottobre i positivi erano 323, di cui ricoverati 33. «Mentre il 25 ottobre i dati non sono stati forniti» sottolinea il sindaco sassarese. Commenti SASSARI - In base ai dati forniti oggi, 26 ottobre, dal Dipartimento di Prevenzione, servizio Igiene e Sanità pubblica dellaSassari, il sindaco Gian Vittorio Campus ha voluto informare che a Sassari ci sono 342 positivi al coronavirus di cui 34 ricoverati. Una settimana fa (lunedì 19 ottobre) i positivi erano 176, di cui 21 ricoverati. Il 23 ottobre i positivi erano 315, il dato dei ricoverati non era disponibile. Il 24 ottobre i positivi erano 323, di cui ricoverati 33. «Mentre il 25 ottobre i dati non sono stati forniti» sottolinea il sindaco sassarese.