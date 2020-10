Red 10:04 Sanità: Opposizione chiede Consiglio straordinario «La situazione della sanità in città è oramai allo sfascio», è l´allarme lanciato da Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo, Mimmo Pirisi, Roberto Ferrara e Graziano Porcu







«Al Civile, essendo stato aperto il Reparto di Terapia intensiva senza prima assumere personale, viene chiusa tutta l'attività chirurgica ordinaria con otto anestesisti su tredici spostati in Terapia subintensiva per Covid. Oggi (lunedì, per chi legge, ndr.) è appena arrivato il primo paziente Covid da Sassari. Entrato dalla porta principale, perché non c’erano le condizioni per un percorso dedicato. Si possono trovare altre soluzioni per un ospedale Covid e noi faremo la nostra parte per individuarle – dichiarano Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo, Mimmo Pirisi, Roberto Ferrara e Graziano Porcu - con senso di responsabilità come già stiamo facendo, ma non si può in pochi giorni riconvertire una terapia intensiva, nata come polispecialistica e postoperatoria, ora solo per pazienti Covid, senza accreditamento e senza percorsi e filtri di sicurezza, senza anestesisti in numero sufficiente. Senza addirittura atto alcuno che la consideri aperta. E' chiaro, come detto, che per questo verranno ridotti al minimo o annullati le altre prestazioni e i servizi altrettanto vitali, compresi gli interventi chirurgici. Dove andranno a farsi curare gli algheresi?».



«Al Marino, invece, è stata data disposizione di liberare i posti letto da adibire a Covid. Saranno quarantasette in tutto come da delibera. Ma ancora non c'è nessuna chiarezza sui percorsi di sicurezza e non si sa con quale personale medico si potrà agire. Per questo – insistono i membri della Minoranza - chiediamo con forza che, invece di requisire il Marino, venga realizzato un ospedale da campo come è avvenuto a Nuoro. Nel mentre, i sindacati, che hanno preso una posizione forte e netta contro queste scelte, vengono convocati (on-line) dal prefetto. I medici e gli operatori sono fortemente preoccupati. I cittadini comprensibilmente disorientati. Le scelte che si stanno facendo d’altronde nulla hanno a che fare con il Piano strategico di attivazione progressiva di strutture di area critica in regione Sardegna, approvato in marzo, che individuava gli ospedali di Alghero come strutture da dedicare ai pazienti no Covid. Nel frattempo, il sindaco Conoci, cioè la massima autorità sanitaria della città, e l'unico consigliere regionale di Alghero, Michele Pais, muti e senzienti mentre si consumava la follia di una Terapia intensiva Covid all'interno di un ospedale non Covid e senza i necessari percorsi di sicurezza e mentre veniva requisito l'Ospedale Marino, provano a balbettare qualcosa. Nella sostanza, il quadro incredibile che ne viene fuori è che la massima autorità cittadina e il presidente del Consiglio regionale sarebbero stati completamente scavalcati nelle scelte che riguardano la sanità della loro città. Il presidente Pais dichiara addirittura che della scellerata scelta del Marino come ospedale Covid non sapeva nulla. A questo punto non gli resta altro da fare se non dimettersi immediatamente, in quanto, se veramente non sapeva, vuol dire che a Cagliari non conta proprio niente», concludono Esposito, Bruno, Sartore, Cacciotto, Piras, Di Nolfo, Pirisi, Ferrara e Porcu. 