Giovedì, Alghero senz´acqua

«L'operazione - segnala il gestore unico idrico - verrà eseguita cercando di limitare al massimo la tempistica di esecuzione, in modo che gli interventi possano concludersi prima del previsto e di conseguenza anticipare la riapertura dell'acqua». Commenti ALGHERO - Giovedì 29 ottobre, Abbanoa chiuderà l'acqua in tutta Alghero. La sospensione dell'erogazione idrica avverrà dalle 8.30 alle 20.La chiusura è dovuta alla necessità di intervenire sulla rete per interventi di sostituzione di apparecchiature idrauliche nei tratti di condotta posti all'incrocio tra Via La Marmora e Via Mazzini e tra Via Sant'Agostino e Via Manzoni. L'intervento riguarda il collegamento delle tubature contenenti valvole speciali di regolazione di pressione.«L'operazione - segnala il gestore unico idrico - verrà eseguita cercando di limitare al massimo la tempistica di esecuzione, in modo che gli interventi possano concludersi prima del previsto e di conseguenza anticipare la riapertura dell'acqua».