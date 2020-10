Red 8:11 «Da Governo solo burocrazia e tempi lunghi» «In Aula, ho ribadito al Governo la necessità (soprattutto per i piccoli Comuni) di una figura fondamentale per poter amministrare con serenità e trasparenza, ossia quella del segretario comunale», dichiara il deputato sardo di Fratelli d´Italia Salvatore Deidda







Nella foto: il deputato Salvatore Deidda Commenti CAGLIARI - «In Aula ho ribadito al Governo la necessità (soprattutto per i piccoli Comuni) di una figura fondamentale per poter amministrare con serenità e trasparenza, ossia quella del segretario comunale. Noi di Fratelli d’Italia, abbiamo raccolto la denuncia di moltissimi Comuni, che lamentano la carenza di queste figure professionali e ci siamo fatti portavoce di tale richiesta già lo scorso 2019».A dichiararlo è il deputato sardo Salvatore Deidda, che prosegue: «E' passato quasi un anno e l’Esecutivo continua ad arrancare scuse sui ritardi dei concorsi a causa della crisi legata alla pandemia. Ribadiamo, ancora una volta, l’urgenza di semplificare e di accelerare i tempi attraverso provvedimenti straordinari, come far ricadere i costi del segretario comunale al Ministero dell'Interno e non più sul Comune, perché le piccole realtà amministrative hanno bisogno di supporto immediato e serve sbloccare risorse e possibilità di assumere personale amministrativo preparato», conclude Deidda, che ha presentato un'interrogazione sull'argomento.Nella foto: il deputato Salvatore Deidda