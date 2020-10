Cor 12:55 Letti Covid, alta tensione al Marino I responsabili dei reparti finiscono con un´accesa discussione davanti al personale. Clima rovente al Marino di Alghero dove si tenta di allestire l´ospedale Covid in mezzo a diverse difficoltà



ALGHERO - Clima bollente all'Ospedale Regina Margherita di Alghero dopo la decisione improvvisa della Regione Sardegna di requisire i 47 posti letto per far spazio ai pazienti Covid. Tanto che i vertici sanitari dei reparti arrivano a discutere animatamente e con toni accesi difronte al personale e ai pazienti.



Il motivo parrebbe essere riconducibile alle rimostranze del responsabile dell'unità riabilitava nei confronti del collega che sovraintende i lavori per rendere operativi i posti letto Covid.



Pazienti che ancora una volta risultano essere l'anello più debole in questa situazione delicata sotto l'aspetto emergenziale e discutibile sotto quello della gestione: pazienti che non possono incontrare neanche a distanza i loro cari, i loro affetti, ma poi si vedono un via vai di persone dei quali nessuno sa e conosce niente.