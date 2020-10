Red 10:06 Apertura straordinaria per l´Antiquarium turritano Questa sera, appuntamento straordinario nel Museo nazionale-Area archeologica di Turris Libisonis. L’iniziativa sostituisce il Virtual tour in programma sempre oggi, che prevedeva l’utilizzo dei Visori Vr di realtà aumentata







L’iniziativa sostituisce il Virtual tour in programma sempre oggi, che prevedeva l’utilizzo dei Visori Vr di realtà aumentata. Infatti, a causa dell’incremento dei contagi da Covid-19 registrati in questi giorni in Sardegna, per salvaguardare e tutelare la salute e la sicurezza dei visitatori, l’evento è stato annullato e verrà riproposto quando la situazione sarà migliorata.



Nel rispetto delle norme per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica, gli accessi saranno contingentati. Per partecipare all’evento, a ingresso gratuito, è obbligatorio prenotare telefonando al numero 079/514433 o inviare una e-mail all’indirizzo web drm-sar.museoarcheo.portotorres@beniculturali.it.



Nella foto: le Terme Pallottino Commenti PORTO TORRES - Apertura straordinaria per conoscere e visitare le terme centrali e la Domus di Orfeo. Oggi (venerdì), alle 17.30, nell’Area archeologica di Turris Libisonis, con ingresso adiacente all’Antiquarium turritano, in Via Ponte Romano 99, a Porto Torres, con apertura straordinaria, è prevista una visita guidata durante la quale sarà possibile prendere visione, su tablet, delle ricostruzioni 3d delle Terme e delle Tabernae.L’iniziativa sostituisce il Virtual tour in programma sempre oggi, che prevedeva l’utilizzo dei Visori Vr di realtà aumentata. Infatti, a causa dell’incremento dei contagi da Covid-19 registrati in questi giorni in Sardegna, per salvaguardare e tutelare la salute e la sicurezza dei visitatori, l’evento è stato annullato e verrà riproposto quando la situazione sarà migliorata.Nel rispetto delle norme per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica, gli accessi saranno contingentati. Per partecipare all’evento, a ingresso gratuito, è obbligatorio prenotare telefonando al numero 079/514433 o inviare una e-mail all’indirizzo web drm-sar.museoarcheo.portotorres@beniculturali.it.Nella foto: le Terme Pallottino