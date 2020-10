Red 12:49 L´archeologia, Protagonista per una sera Questa sera, è prevista l´apertura straordinaria per il Museo archeologico nazionale di Cagliari, nella Cittadella dei musei, in Piazza Arsenale. Protagonista, un reperto di grande importanza, che verrà esposto per la prima volta nelle sale del Museo: il brassard con decorazioni figurate rinvenuto nella necropoli di Is Locci Santus a San Giovanni Suergiu







Nella foto: una visita al Museo Commenti CAGLIARI - Aperture prolungate per rendere visibili reperti fino a ora conservati nei depositi. Questa sera (venerdì), il Museo archeologico nazionale di Cagliari, nella Cittadella dei musei, in Piazza Arsenale, resterà aperto oltre il suo consueto orario di visita e si potrà ammirare la ricca collezione esposta fino alle 23. Per l’occasione, il “Protagonista per una sera” sarà un reperto di grande importanza che verrà esposto per la prima volta nelle sale del Museo: il brassard con decorazioni figurate rinvenuto nella necropoli di Is Locci Santus a San Giovanni Suergiu.Per garantire una visita in piena sicurezza, gli ingressi al Museo saranno contingentati e pertanto la prenotazione è fortemente consigliata. I visitatori dovranno indossare la mascherina, rispettare le distanze di sicurezza e seguire le indicazioni del personale e dei pannelli informativiPer prenotare è necessario inviare una e-mail, entro le 14 di oggi, all’indirizzo web drm-sar.prenotmuseoarcheo.ca@beniculturali.it. Senza prenotazione non potrà essere garantito l’ingresso.Nella foto: unaal Museo