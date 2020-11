Red 9:37 «Tamponi, pit-stop in via Degli Orti» Il Direttivo cittadino di Forza Italia chiede l’esecuzione dei tamponi rapidi antigenici, che danno il risultato in 15’, nel Poliambulatorio di Via degli orti ad Alghero



pit-stop” presso il Poliambulatorio di Via Degli orti per contribuire al contenimento e al controllo della pandemia di Covid-19». Il Direttivo cittadino di Forza Italia interviene nella discussione politica sempre attiva in città sull'argomento con un'ipotesi di lavoro per arginare la diffusione del Covid-19, proponendo l’esecuzione dei tamponi rapidi antigenici, che danno il risultato in 15’, nel Poliambulatorio di Via Degli orti.



«E’ sufficiente utilizzare la porzione di carreggiata limitrofa alla struttura, separata da uno spartitraffico rispetto alla Via Degli orti, per organizzare un vero e proprio pit-stop, con i medici che, adeguatamente protetti, potrebbero fare i tamponi ai cittadini che stazionerebbero per qualche minuto senza uscire dall’abitacolo come invece avviene a Rizzeddu», precisano gli azzurri algheresi Secondo il Direttivo forzista, con questa modalità si eviterebbe di eseguire i tamponi negli ambulatori dei medici di medicina generale, che quotidianamente rischiano la chiusura per l’ipotesi di presenza di positivi, rischiando di lasciare privi di assistenza i restanti pazienti affetti da altre gravi patologie.



