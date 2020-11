Red 9:44 Emergenza-Covid: scuole chiuse a Bonorva La chiusura è prevista da oggi, dopo l´ordinanza firmata ieri dal sindaco Massimo D´Agostino e riguarda i plessi della scuola dell´infanzia, primaria e secondaria di primo grado e dell´Istituto Professionale per l´Agricoltura e l´ambiente. Anche altri Comuni dell´Isola stanno prendendo la stessa decisione in queste ore







Preso atto che da parte dell'Ats sono stati comunicati altri sei casi di positività accertata, si è a conoscenza dell'isolamento fiduciario di diverse persone e si è in attesa di ulteriori esiti sull'indagine epidemiologica di "contact tracing" (ricerca e gestione dei contatti), che riguardano bambini e i loro familiari, il primo cittadino ha deciso che sussistono «i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere urgente al fine di prevenire pericoli concreti per l'incolumità pubblica».



Amche altri Comuni dell'Isola stanno prendendo la stessa decisione in queste ore. Il sindaco di Burcei Simone Monni ha chiuso in via precauzionale la scuola secondaria di primo grado, mentre il primo cittadino di Padria Alessandro Mura ha prorogato fino a venerdì 6 la chiusura della scuola dell'infanzia.



