Red 22:33 Operazione Proserpina: 23esimo arresto a Nuoro Questa mattina, gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 41enne nuorese



NUORO – Questa mattina (mercoledì), gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 41enne nuorese. Il 19 agosto 2019, al termine di un'indagine avviata per contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti in città, era stata eseguita una misura cautelare nei confronti di ventitre persone, tra le quali il 41enne, che non veniva tuttavia rintracciato nei luoghi di abituale frequentazione.



Da informazioni acquisite tramite attività info-investigativa, la Polizia ha scoperto che l'uomo si fosse recato all'estero. Questa mattina, avendo avuto notizia che si era imbarcato ieri sera da Barcellona su di un traghetto diretto a Porto Torres, gli agenti della Squadra Mobile si sono recati al porto, attendendo lo sbarco del nuorese, che si è volontariamente consegnato ai poliziotti.