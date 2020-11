Red 23:52 Capoterra: sequestrati cinque videopoker L’Ufficio dei Monopoli per la Sardegna ha provveduto alla contestazione delle violazioni e all’erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da 5mila a 50mila euro ad apparecchio



CAPOTERRA – I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Cagliari e Oristano, in servizio all’Ufficio dei Monopoli per la Sardegna, nell’ambito dei controlli sul territorio e per la verifica del rispetto della chiusura delle sale giochi, hanno sequestrato in un esercizio di Capoterra tre videopoker non collegati alla rete telematica Adm e altri due apparecchi non conformi e privi dei titoli autorizzatori. L’Ufficio dei Monopoli per la Sardegna ha provveduto alla contestazione delle violazioni (apparecchi destinati al gioco non rispondenti alle caratteristiche e apparecchi privi dei titoli autorizzatori) e all’erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da 5mila a 50mila euro ad apparecchio, a seconda delle tempistiche individuate dalla normativa di riferimento. Inoltre, in caso di mancata oblazione, è prevista la chiusura dell’esercizio per un periodo da trenta a sessanta giorni.