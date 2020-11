Red 19:36 Spazzamento ad Alghero: calendario e divieti Prosegue lo spazzamento con divieti di sosta temporanea che in questa settimana ha interessato Via Brigata Sassari, Via IV novembre e proseguirà nelle vie Cravellet, Sebastiano Satta, Marconi e Grazia Deledda



Commenti ALGHERO - Prosegue lo spazzamento con divieti di sosta temporanea che in questa settimana ha interessato Via Brigata Sassari, Via IV novembre e proseguirà secondo il seguente calendario: venerdì 6 novembre Via Cravellet, lunedì 9 in Via Sebastiano Satta, mercoledì 11 in Via Marconi e venerdì in Via Grazia Deledda. Nel frattempo, dopo un complesso lavoro a cui ha partecipato anche la Polizia locale relativamente alle indicazioni previste dal Codice della strada, sono già stati ordinati dal Settore Ambiente circa 400 cartelli della segnaletica che verrà posizionata in maniera fissa prevedendo giorni e orari fissi di divieto di sosta per lo spazzamento. «L'intervento – dichiarano dagli uffici comunali - si ritiene quanto mai necessario in quei viali alberati che giornalmente rilasciano a terra una grande quantità di foglie.