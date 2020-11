Aeroporto Alghero: sequestrati semi vegetali

23:11 Minacce, Solinas: «Continuo a lavorare serenamente» «Continuo per il bene della Sardegna e dei sardi in questo difficile frangente dovuto alla pandemia. Simili gesti non meritano commenti, non mi spaventano e non mi fermano. Provo semmai tristezza per l´odio cieco di cui sono capaci i loro autori». Solidarietà bipartisan da Emanuele Cani (Pd) e Aldo Salaris (Riformatori sardi)