«Reumatologia, Policlinico Monserrato senza medici»

12:38 «Sanità algherese allo sbando» «All’Ospedale Marino non si opera più non solo in Ortopedia, ma anche in Oculistica. Tutto fermo. Le sale operatorie dell’Ospedale Civile, ristrutturate, nuove di zecca, al terzo piano, dotate delle migliori tecnologie, che permetterebbero di operare in sicurezza, inspiegabilmente non vengono aperte. Sono pronte da sei mesi abbondanti», dichiarano i consiglieri comunali di Opposizione