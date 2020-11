Cor 11:04 «Felice per l´Ex Cotonificio algherese» Mario Bruno non nasconde la soddisfazione: «per un amministratore non c’è niente di meglio del vedere l’idea che prende forma, soprattutto quando è stata condivisa con i cittadini»







ALGHERO - Con un briciolo di orgoglio, l'ex sindaco di Alghero, Mario Bruno, non nasconde la soddisfazione: «per un amministratore non c'è niente di meglio del vedere l'idea che prende forma, soprattutto quando è stata condivisa con i cittadini».Nei giorni scorsi è stato approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione urbanistica e funzionale dell'ex fabbrica di Alghero ricompresa nel quartiere di Sant'Agostino [ LEGGI ]. Un progetto della capogruppo Politecnica ingegneria ed architettura di Modena, per un importo di 3.176.043,17euro, frutto proprio di un finanziamento regionale del 2015.«Felice per l'ex cotonificio di Alghero, pensato, finanziato, progettato negli anni scorsi, ora verso l'appalto» dice Bruno, che proprio sulla riqualificazione di quell'area degradata del quartiere ci aveva creduto ed investito fin da subito nel corso del suo mandato.Nella foto: undi come cambierà l'ex Cotonificio di Alghero