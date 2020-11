Red 15:02 Ex Cotonificio: entro l’anno il cantiere Sito verso la rinascita, sarà un polo di eccellenza: un’altra importante tappa di avvicinamento all’apertura del cantiere per la riqualificazione dell’immobile di Sant’Agostino. Ok al progetto esecutivo, ora la gara d’appalto. Dialogo stretto tra l´Amministrazione comunale e la Regione autonoma della Sardegna per finanziamenti ulteriori da dedicare agli allestimenti e dotazioni







Il progetto, redatto sulla base del precedente Studio di fattibilità tecnica ed economica e opportunamente integrato e migliorato, prevede di recuperare e rifunzionalizzare l’intero complesso, attualmente in stato di abbandono pressoché totale, per realizzare un Centro di attività e formazione che offre alla disponibilità dei cittadini sale polifunzionali, laboratori modulari, grandi spazi espositivi, accoglienza, giochi per bambini e spazi per le famiglie. Previste nel progetto soluzioni per l’alto efficientamento energetico con interventi vantaggiose per ottimizzare il rendimento del consumo energetico. Inoltre, l’ex fabbrica dispone di uno spazio verde di oltre mille metri quadri da utilizzare come parco urbano. L’immobile costruito nel 1954 avrà nuova vita, con il recupero di un vuoto urbano importante per attivare opportunità economiche e consentire maggiore socialità nell’area.



«Un altro importante passo avanti per arrivare più in fretta possibile all’apertura del cantiere. L’area in completo stato di abbandono diventerà un centro di socializzazione importante per il quartiere di Sant’Agostino e per tutta Alghero. Abbiamo sveltito con determinazione la procedura e ora i risultati stanno arrivando, così come stanno arrivano per il Ponte Serra, per la Circonvallazione e per altre opere che l’Amministrazione sta mettendo in cantiere. Voglio ringraziare i componenti della struttura comunale che in questo periodo hanno lavorato con impegno, nonostante l'emergenza, in smart working e in ufficio, anche dedicando impegno alle attività della Protezione civile. Nonostante il momento così delicato, sono stati portati avanti con successo progetti importanti del nostro programma», spiega Conoci.



Peraltro, il sindaco ha già in corso un dialogo con la Regione per ottenere i finanziamenti necessari per allestimenti e strutture indispensabili al funzionamento del nuovo polo di Sant’Agostino. Intanto, l’assessore comunale ai Lavori pubblici Antonello Peru segue le fasi dell’iter che ora lascia intravvedere il traguardo dell’apertura del cantiere: «Un intervento atteso dai residenti che hanno sopportato per troppo tempo il degrado. Abbiamo voluto integrare il progetto con accorgimenti che possano finalmente rispondere concretamente alla necessità di spazi adeguati e funzionali da dedicare alle attività della comunità». Da sito degradato a centro vitale della città, il progetto di rinascita è più che corposo, costituito dal 168 elaborati che disegnano e descrivono la creazione di un polo di eccellenza con spazi dedicati all’aggregazione, ai laboratori artigiani, agli incontri culturali, esposizioni, mostre, svago e nuova impresa. Le scelte progettuali mirano perciò al mantenimento, per quanto possibile, della configurazione e delle caratteristiche architettoniche originali, pur con l’introduzione di accorgimenti distributivi e altamente tecnologici. Commenti ALGHERO - Accelera ancora l’iter di recupero delle opere pubbliche, si avvicina la fase di affidamento dei lavori per la riqualificazione urbanistica dell’ex Cotonificio di Sant’Agostino. Approvato martedì il progetto esecutivo dell'opera di riqualificazione, la cui redazione è stata affidata alla Rtp con capogruppo Politecnica ingegneria ed architettura di Modena. Le risorse finanziarie disponibili sono pari a 3.176.043,17euro, frutto di un finanziamento regionale del 2015, durante l'Amministrazione Bruno, confermato nel novembre 2019, così come da impegni dell’assessore regionale agli Enti locali Quirico Sanna con il sindaco di Alghero Mario Conoci. Subito la gara d’appalto: l’Amministrazione comunale vuole arrivare all’affidamento dei lavori entro la fine dell’anno.Il progetto, redatto sulla base del precedente Studio di fattibilità tecnica ed economica e opportunamente integrato e migliorato, prevede di recuperare e rifunzionalizzare l’intero complesso, attualmente in stato di abbandono pressoché totale, per realizzare un Centro di attività e formazione che offre alla disponibilità dei cittadini sale polifunzionali, laboratori modulari, grandi spazi espositivi, accoglienza, giochi per bambini e spazi per le famiglie. Previste nel progetto soluzioni per l’alto efficientamento energetico con interventi vantaggiose per ottimizzare il rendimento del consumo energetico. Inoltre, l’ex fabbrica dispone di uno spazio verde di oltre mille metri quadri da utilizzare come parco urbano. L’immobile costruito nel 1954 avrà nuova vita, con il recupero di un vuoto urbano importante per attivare opportunità economiche e consentire maggiore socialità nell’area.«Un altro importante passo avanti per arrivare più in fretta possibile all’apertura del cantiere. L’area in completo stato di abbandono diventerà un centro di socializzazione importante per il quartiere di Sant’Agostino e per tutta Alghero. Abbiamo sveltito con determinazione la procedura e ora i risultati stanno arrivando, così come stanno arrivano per il Ponte Serra, per la Circonvallazione e per altre opere che l’Amministrazione sta mettendo in cantiere. Voglio ringraziare i componenti della struttura comunale che in questo periodo hanno lavorato con impegno, nonostante l'emergenza, in smart working e in ufficio, anche dedicando impegno alle attività della Protezione civile. Nonostante il momento così delicato, sono stati portati avanti con successo progetti importanti del nostro programma», spiega Conoci.Peraltro, il sindaco ha già in corso un dialogo con la Regione per ottenere i finanziamenti necessari per allestimenti e strutture indispensabili al funzionamento del nuovo polo di Sant’Agostino. Intanto, l’assessore comunale ai Lavori pubblici Antonello Peru segue le fasi dell’iter che ora lascia intravvedere il traguardo dell’apertura del cantiere: «Un intervento atteso dai residenti che hanno sopportato per troppo tempo il degrado. Abbiamo voluto integrare il progetto con accorgimenti che possano finalmente rispondere concretamente alla necessità di spazi adeguati e funzionali da dedicare alle attività della comunità». Da sito degradato a centro vitale della città, il progetto di rinascita è più che corposo, costituito dal 168 elaborati che disegnano e descrivono la creazione di un polo di eccellenza con spazi dedicati all’aggregazione, ai laboratori artigiani, agli incontri culturali, esposizioni, mostre, svago e nuova impresa. Le scelte progettuali mirano perciò al mantenimento, per quanto possibile, della configurazione e delle caratteristiche architettoniche originali, pur con l’introduzione di accorgimenti distributivi e altamente tecnologici.