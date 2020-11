Red 14:41 «Congelate le vacanze di Natale e Capodanno» L’indice di fiducia del viaggiatore italiano, calcolato mensilmente da Swg per conto di Confturismo-Confcommercio, fornisce però indicazioni ancora peggiori per l’immediato futuro







Dalle risposte degli intervistati emerge la richiesta di flessibilità nei contratti di acquisto dei servizi turistici (quindi possibilità di cancellare senza penali fino all’ultimo momento) e informazioni certe sulla sicurezza sanitaria della destinazione e del viaggio. Meno importante, in questa fase, l’aspetto economico come, ad esempio, bonus e deducibilità fiscale delle spese di viaggio. Efficace dunque risulterebbe l’adesione di tutti i Paesi Ue (a partire dall’Italia) al “pacchetto Covid-19” varato a ottobre dalla Commissione europea, che include la raccomandazione per regole comuni sulle limitazioni agli spostamenti, un protocollo apposito per i controlli sanitari rapidi sui viaggiatori e sull’applicazione delle quarantene e uno scambio di informazioni immediato e certificato sugli andamenti epidemiologici. Commenti ROMA - E’ rosso “fisso” il bilancio del settore Turismo: dopo cinque mesi che hanno bruciato 49,5milioni di arrivi in Italia e 153,5milioni di presenze, oltre a 10,5milioni in meno di italiani all’estero. Agosto e settembre non sono andati meglio, se non per una lievissima ripresa dei flussi interni, caratterizzati però da soggiorni brevi e capacità di spesa decisamente ridotta. L’indice di fiducia del viaggiatore italiano, calcolato mensilmente da Swg per conto di Confturismo-Confcommercio, fornisce però indicazioni ancora peggiori per l’immediato futuro: la propensione a viaggiare, calcolata con interviste fatte tra il 21 e il 26 ottobre, scende a 49punti (su scala 0-100), il peggior risultato di sei anni di rilevazione dopo i 44punti di aprile (in pieno lockdown): 17punti sotto a ottobre 2019.Sei italiani su dieci non prendono nemmeno in considerazione l’ipotesi di fare una vacanza da qui a fine anno e l’elemento alla base di tutto questo è la paura della pandemia, come dice il 64percento. Un timore tanto radicato da influenzare (ed è questa la criticità maggiore) i mesi a venire fino all’estate 2021, quando gli intervistati considerano seriamente la possibilità di fare una vacanza di almeno sette giorni. Uno scenario dettato dall’emotività e dall’incertezza ma che, se confermato, farebbe saltare il business del settore per le settimane bianche, Carnevale e Pasqua: sarebbe il punto di non ritorno.Dalle risposte degli intervistati emerge la richiesta di flessibilità nei contratti di acquisto dei servizi turistici (quindi possibilità di cancellare senza penali fino all’ultimo momento) e informazioni certe sulla sicurezza sanitaria della destinazione e del viaggio. Meno importante, in questa fase, l’aspetto economico come, ad esempio, bonus e deducibilità fiscale delle spese di viaggio. Efficace dunque risulterebbe l’adesione di tutti i Paesi Ue (a partire dall’Italia) al “pacchetto Covid-19” varato a ottobre dalla Commissione europea, che include la raccomandazione per regole comuni sulle limitazioni agli spostamenti, un protocollo apposito per i controlli sanitari rapidi sui viaggiatori e sull’applicazione delle quarantene e uno scambio di informazioni immediato e certificato sugli andamenti epidemiologici.