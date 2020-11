Red 14:37 Via al seminario sulla critica cinematografica Ai lavori on-line, all´Università degli studi di Cagliri, interverrà il critico del Corriere della sera Paolo Mereghetti, autore del noto dizionario che porta il suo nome







Nella foto: Paolo Mereghetti Commenti CAGLIARI – Da domani, giovedì 12 novembre, e in altre tre date successive (giovedì 19 novembre, 3 e 10 dicembre, sempre alle 17), si terranno sulla piattaforma Zoom e sul canale YouTube del Centro per l'educazione ai linguaggi del cinema, degli audiovisivi e della multimedialità dell’Università degli studi di Cagliari quattro incontri on-line che, organizzati dal gruppo dei docenti di cinema dell’Ateneo, saranno dedicati alla critica cinematografica. Il seminario, curato da David Bruni, intende soffermarsi sulla funzione assunta dalla critica quando ancora il cinema rivestiva un ruolo di protagonista indiscusso nell’universo dei media, ma anche e soprattutto riflettere sulle prospettive attuali e future, legate a un panorama profondamente mutato rispetto al passato.In particolare, domani, Paolo Mereghetti (critico del “Corriere della sera” e autore del noto dizionario che porta il suo cognome) discuterà della presenza e del ruolo della critica nei quotidiani, mentre giovedì 19, Roy Menarini (docente all’Università di Bologna) prenderà in considerazione le diverse forme della critica e le differenti pratiche della cinefilia. Giovedì 3 dicembre, Emanuela Martini (già direttrice del Bergamo film meeting e del Torino film festival) interverrà sulla critica nei periodici e sui festival cinematografici, mentre giovedì 10, Andrea Chimento si occuperà della critica sul web a partire dalla sua esperienza concreta, maturata anche come docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore e alla Statale di Milano.Il seminario è promosso dal Celcam, diretto da Antioco Floris, e dal Corso di laurea magistrale in Produzione multimediale con il Dipartimento di Lettere, lingue e beni culturali dell’Università di Cagliari. L’iniziativa rientra nel progetto di promozione della didattica del cinema, sostenuta dalla Regione autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.Nella foto: Paolo Mereghetti