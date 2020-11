Red 11:16 Covid: controlli straordinari nel Nuorese Ieri, il questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci ha disposto una serie di controlli interforze, sia nel centro cittadino, sia in alcuni Comuni della provincia, in linea con gli indirizzi delineati in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Nuoro Luca Rotondi



NUORO – Ieri (venerdì), il questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci ha disposto una serie di controlli interforze, sia nel centro cittadino, sia in alcuni Comuni della provincia, per far rispettare la normativa emanata per fronteggiare e contenere l’emergenza sanitaria da Covid-19, in linea con gli indirizzi delineati in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Nuoro Luca Rotondi. Diversi equipaggi della Polizia di Stato e della Stradale, dei Carabinieri e della Guardia di finanza hanno effettuato controlli nelle piazze e nelle strade maggiormente frequentate soprattutto da giovani. E l’azione ha consentito di rilevare diverse violazioni al Dpcm del 3 novembre: sedici le sanzioni.



Sei sanzioni hanno riguardato il mancato utilizzo delle mascherine, il mancato distanziamento interpersonale di almeno un metro e la consumazione di bevande alcoliche in piazza oltre le 18. Altrettante sono state contestate a persone trovate per strada oltre le 22 senza un giustificato motivo. Nella circostanza, è stata denunciata una persona per guida in stato di ebbrezza con ritiro della patente di guida e affidamento del mezzo al deposito giudiziario.



Numerosi i posti di controllo effettuati in vari punti della città e in provincia, che hanno portato all'identificazione di 231 persone e al controllo di 118 automezzi. Controllati anche dodici esercizi pubblici, con comminazione di quattro sanzioni per inosservanza delle prescrizioni in materia di prevenzione della diffusione del Covid 19.