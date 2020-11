Cor 11:50 Bimbo positivo, asilo chiuso Apprensione tra le famiglie dei bambini coinvolti, tracciate dall´Ats e poste in precauzionale isolamento. Nel frattempo l´asilo nido di Alghero è temporaneamente chiuso. Problemi anche a Sant´Agostino per la presenza di alcuni casi di positività



ALGHERO - Nessun grave problema di salute ma tanta comprensibile apprensione. La presenza di un bimbo di poco più di due anni risultato positivo al coronavirus frequentante un asilo nido privato di Alghero, ha fatto scattare qualche giorno fa i protocolli precauzionali previsti in casi simili: tracciamento dei contatti e isolamento domiciliare per tutti i bimbi frequentanti l'asilo, che nel frattempo è temporaneamente chiuso.



Qualche difficoltà nel portare avanti la regolare programmazione anche presso la scuola dell'infanzia di Sant'Agostino. Anche in questo caso la presenza di un caso di positività al coronavirus ha obbligato alla temporanea sospensione delle lezioni per alcune classi ed al contestuale isolamento per bambini e maestri.