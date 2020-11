Red 19:16 Metro-Sassari sospesa giovedì e venerdì sera Il 19 e il 20 novembre, per permettere agli operai dell´Arst di effettuare alcune prove tecniche di collaudo del tram Sirio, si verificherà una sospensione parziale del servizio di MetroSassari, dalle 15.30 alle 20, sulla tratta Stazione Fs-Santa Maria di Pisa



Commenti SASSARI - Giovedì 19 e venerdì 20 novembre, per permettere agli operai dell'Arst di effettuare alcune prove tecniche di collaudo del tram Sirio, si verificherà una sospensione parziale del servizio di MetroSassari, dalle 15.30 alle 20, sulla tratta Stazione Fs-Santa Maria di Pisa. Nel periodo di interruzione del servizio, i viaggiatori muniti di biglietti “MetroSassari” verranno ammessi a bordo dei treni ordinari della linea Tpl Sassari–Sorso in circolazione nella tratta compresa tra Stazione Fs e la fermata Santa Maria di Pisa. Per ulteriori informazioni sugli orari delle corse, già indicati negli avvisi affissi nelle stazioni e nelle fermate, è possibile consultare il sito internet dell'Arts.