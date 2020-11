Red 9:13 Ostriche: incontro a Porta Terra Amministrazione comunale di Alghero disponibile, verso la soluzione del problema: lo spostamento dell´impianto della Maddalenetta. A breve, l´incontro con l´impresa. Oggi, in Commissione, la discussione congiunta Ambiente-Turismo







L'incontro si è tenuto alla presenza del sindaco Mario Conoci e degli assessori comunali Marco Di Gangi, Andrea Montis e Giorgia Vaccaro. Il Comitato, guidato dalla presidente Nadia De Santis, con i componenti Armando Beltramo, Andrea Mariotti e Francesco Pedrini, ha illustrato all’Amministrazione le ragioni della contrarietà alla realizzazione dell’impianto di molluschicoltura, contrarietà dovuta, in particolare, al posizionamento a mare dell’unità produttiva che, una volta avviata, andrebbe a collocarsi in uno specchio acqueo da sempre utilizzato per attività nautiche diportistiche degli algheresi e dei turisti.



L’Amministrazione comunale ha condiviso le preoccupazioni del Comitato e ha comunicato la propria disponibilità ad avviare attività concordate e convergenti verso un'idonea soluzione del problema, tale da garantire la libera fruizione degli specchi acquei senza arrecare danno all’imprenditore privato che, in tempi brevi, sarà invitato a un incontro esplorativo con la stessa Amministrazione. L’argomento sarà oggetto di discussione anche nella Commissione congiunta Ambiente-Turismo convocata per oggi.



