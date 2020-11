Red 10:01

Covid, Olbia: denuncia per possesso di coltello

Per un 44enne, alla contravvenzione per essere in giro dopo le 22, si è aggiunta una denuncia per porto abusivo di armi, in quanto, durante il controllo, è stato trovato in possesso di due coltelli a lama fissa, rispettivamente di 21 e 22centimetri

OLBIA - Le pattuglie del Reparto Territoriale di Olbia, così come avviene in tutta la provincia, su disposizione del comandante provinciale, il colonnello Dionisio De Masi, nella notte tra lunedì e martedì hanno fermato alcuni veicoli che si trovavano in circolazione dopo le 22. Mentre alcuni si muovevano per motivi legittimi (lavoro o necessità sanitarie), per cinque automobilisti, tutti residenti a Olbia, è scattata la sanzione prevista dal Dpcm. Per un 44enne, però, alla contravvenzione si è aggiunta una denuncia per porto abusivo di armi, in quanto, durante il controllo, è stato trovato in possesso di due coltelli a lama fissa, rispettivamente di 21 e 22centimetri.