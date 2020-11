Red 13:06 Ambiente: ad Alghero torna Desbarrassa Riparte il percorso itinerante della campagna di raccolta, con il ritiro in piazza dei rifiuti ingombranti. Sabato, il primo appuntamento è nella Piazza Centrale di Guardia Grande







«L’iniziativa dedicata ai rifiuti ingombranti viene attuata con successo in tanti altri Comuni e mira a contrastare il fenomeno dell’abbandono incontrollato nelle campagne, che comporta costi di recupero altissimi per tutti i cittadini; si invitano pertanto gli utilizzatori del suddetto servizio ad attenersi esclusivamente al conferimento della tipologia di rifiuti prevista», spiega l’assessore comunale all’Ambiente Andrea Montis. Intanto, l’Amministrazione comunale, con il lavoro congiunto tra gli assessori alle Opere Pubbliche Antonello Peru, all'Urbanistica Emiliano Piras e all'Ambiente Montis, sta sostenendo l’iter della realizzazione dell’ecocentro a Santa Maria la Palma, la struttura che sarà messa a finalmente disposizione delle utenze dell’agro e per la quale recentemente è stata approvata in Commissione Urbanistica la variante necessaria peri adeguare le aree alla destinazione d'uso.



Dopo l'appuntamento di Guardia Grande, Desbarassa-ne tot sarà sabato 28 novembre a Fertilia, in Piazza San Marco e poi per tre sabati di fila ad Alghero: il 5 dicembre nel Piazzale della Pace, il 12 in Via De Gasperi e il 18 in Piazzette Sant'Agostino (il piazzale dietro il supermercato Nonna Isa). Il calendario potrà subire delle variazioni in base alle condizioni meteorologiche, o se non si dovesse ritiene esaustivo e verrà integrato con ulteriori giornate, da pianificare, che riguarderanno Maristella, Santa Maria la Palma, Sa Segada o altre zone che l'Amministrazione dovesse ritenere necessario.



