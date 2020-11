Red 15:04 Querelle discoteche: sfiducia Solinas arriva in aula La mozione dell´Opposizione, presentata giovedì, verrà discussa domani mattina. Lo ha deciso questa mattina la Conferenza dei capigruppo, presieduta dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais







La decisione è stata presa questa mattina, dalla Conferenza dei capigruppo, presieduta dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais. «E’ necessaria – ha detto Pais, proponendo ai capigruppo l’inserimento immediato della mozione all’ordine del giorno dell’Assemblea – una discussione immediata a difesa dell’autonomia del Consiglio regionale e delle prerogative dei singoli consiglieri di Maggioranza e Opposizione che hanno sempre espresso liberamente il voto».



«La spettacolarizzazione a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni non ha certo giovato all’immagine della Sardegna e dei sardi. Chiedo la collaborazione di tutti per riportare il confronto nell’unica sede deputata a garantire l’onorabilità delle Istituzioni e a fare finalmente chiarezza: il Consiglio regionale», ha concluso il presidente della massima assise isolana.



