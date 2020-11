Red 20:16

Piccoli musei narranti: Mut alla maratona nazionale

Da domani al 31 gennaio 2021, tutti i giovedì, alle 12, il Museo della Tonnara di Stintino proporrà al pubblico letture, racconti, poesie dedicate al mare, alla tonnara, al territorio, aderendo così all’iniziativa lanciata dall’Associazione nazionale piccoli musei

Commenti

STINTINO - Si chiama “Piccoli musei narranti” l’iniziativa virtuale lanciata dall’Associazione nazionale piccoli musei, che chiede alle strutture di tutta Italia di far sentire la propria voce, di condividere con il pubblico del web racconti, poesie, stralci di romanzi, articoli di giornale che siano in grado di rappresentare i musei, le loro comunità di riferimento e i loro territori. Un'occasione per rafforzare il legame tra i musei e il pubblico in questo momento di chiusura forzata.Il Museo della Tonnara di Stintino, aderisce al progetto con una serie di letture, a cadenza settimanale, realizzate dallo staff del museo, che porta avanti il suo impegno anche durante l’emergenza sanitaria. Undici gli appuntamenti previsti, ogni giovedì alle 12, sul sito del Mut, e sulla pagina Facebook del museo.Si partirà domani, giovedì 19 novembre, e si andrà avanti fino al 31 gennaio 2021 con una selezione di testi dedicati al mare, alla pesca tradizionale del tonno, alla storia di Stintino e dell’Asinara, con un’attenzione anche alle giovani generazioni. Obiettivo dell’iniziativa, i cui hastagh sono #chiusinonfermi e #piccolimuseinarranti, è la creazione di una grande biblioteca digitale, che resti a disposizione del pubblico anche alla fine del progetto.