Città metropolitana con 72 Comuni: la Confartigianato non ci sta Il Direttivo di Confartigianato imprese sud Sardegna esprime preoccupazione per gli effetti che alcune decisioni assunte recentemente dal Consiglio regionale potrebbero avere con l'ampliamento della Città metropolitana di Cagliari a settantadue Comuni







A dichiararlo sono i membri del Direttivo di Confartigianaro imprese sud Sardegna, che proseguono: «Una riforma degli Enti locali dovrebbe assicurare (per le competenze proprie e rispetto alla situazione precedente) una organizzazione dell’amministrazione della cosa pubblica più efficiente e un’azione amministrativa più efficace. La preoccupazione che Confartigianato imprese sud Sardegna esprime è che il testo in discussione, soprattutto per la parte che riguarda l’ampliamento eccessivo e poco motivato/spiegato della Città metropolitana di Cagliari, rischierebbe di rendere meno efficiente l’attuale organizzazione, senza peraltro migliorare in maniera sensibile la globale situazione dei comuni più lontani in essa inglobati ex lege».



