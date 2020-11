Red 22:22 Controlli anti-movida a Nuoro I Carabinieri della locale Compagnia hanno sanzionato dieci giovani del luogo che, in violazione dell´ordinanza sindacale che vieta il consumo di bevande in contenitori in luoghi pubblici, si trovavano in Piazza Vittorio Emanuele intenti a consumare bevande alcoliche e in lattina



NUORO - I Carabinieri della Compagnia di Nuoro, nell'ambito dei servizi di prevenzione e sull'osservanza del Dpcm del 3 novembre in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno sanzionato dieci giovani del luogo che, in violazione dell'ordinanza sindacale che vieta il consumo di bevande in contenitori in luoghi pubblici, si trovavano in Piazza Vittorio Emanuele intenti a consumare bevande alcoliche e in lattina. Ulteriori controlli sono stati effettuati per il rispetto dell'uso della mascherina e della distanza interpersonale.