Lanterne d´autore, rientro da Pesaro

Oggi col cambio di guida a Porta Terra, complice anche la pandemia, la città si riscopre spenta e cupa come non mai. Rimosse gli scorsi mesi le gabbiette - omaggio al ventennale del Parco di Porto Conte - rimane ancora l'ultimo vessillo di quella che sembra essere un'era lontana ad impreziosire ed illuminare il centro storico: l'albero di Corallo (peraltro scarsamente curato), simbolo delle ambizioni Unesco della Riviera del corallo.



A distanza di qualche anno dalle polemiche sull'invio delle lanterne d'autore a Pesaro, proprio qualche giorno fa quelle che erano diventate delle vere e proprie opere d'arte griffate dallo stilista Antonio Marras, hanno fatto rientro ad Alghero. Ci vorrà ancora del tempo per capirne lo stato di conservazione e usura (hanno fatto bella mostra di se e di Alghero sul cielo della Marche per lunghi mesi), ma tutto lascia pensare che pian piano potranno ripartire anche i lavori con gli studenti del Liceo Artistico. Per dare un po di colore (e futuro) ad un anno tutto da dimenticare.