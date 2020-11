Red 21:20 Deidda, interrogazione su Porto Torres «Il Governo chiarisca sulla “Sices group” e attivi la Zona franca per salvare il Polo industriale di Porto Torres», chiede il deputato sardo di Fratelli d´Italia, che ha presentato un´interrogazione parlamentare sull´argomento







«Da troppo tempo, anche complice l'inerzia da parte di Eni ed il mancato avvio del progetto della chimica verde, l'area industriale di Porto Torres sta vivendo una drammatica crisi, con risvolti occupazionali preoccupanti. Ci auguriamo che il Governo prenda immediati provvedimenti in merito attivando il regime di Zona franca, sia nell'area portuale che in quella industriale, l'unico strumento in grado di garantire nuovi investimenti e la tenuta occupazionale», conclude il parlamentare. Commenti PORTO TORRES - «Ho presentato un'interrogazione al Governo ed al ministro competente per capire come mai il rilancio della "Sices group", società operante sin dall'inizio degli Anni Sessanta a Porto Torres, protagonista di molte infrastrutture della zona industriale e comprendente un numero di lavoratori pari a 177 operai, tutti licenziati a fronte del fallimento della stessa, non sia mai stato oggetto di discussione ai tavoli dell'Esecutivo, nonostante il precedente sindaco Sean Wheeler aveva assicurato il proprio diretto interessamento con l'allora ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio». Ad annunciarlo è il deputato sardo di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda.«Da troppo tempo, anche complice l'inerzia da parte di Eni ed il mancato avvio del progetto della chimica verde, l'area industriale di Porto Torres sta vivendo una drammatica crisi, con risvolti occupazionali preoccupanti. Ci auguriamo che il Governo prenda immediati provvedimenti in merito attivando il regime di Zona franca, sia nell'area portuale che in quella industriale, l'unico strumento in grado di garantire nuovi investimenti e la tenuta occupazionale», conclude il parlamentare.