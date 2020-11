Red 21:03 «Tirrenia stop ai collegamenti con la Sardegna» La compagnia di navigazione «chiude dal primo dicembre tutti i collegamenti in convenzione con l Sardegna e annuncia centinaia di licenziamenti a causa della situazione di incertezza sulla proroga della Convenzione del servizio di continuità territoriale marittima». A dare l´allarme è il segretario generale della Uiltrasporti Sardegna William Zonca







Senza risposte dalle Isrtituzioni, saranno chiuse le tratte Genova-Olbia-Arbatax, Napoli-Cagliari, Cagliari-Palermo e Civitavecchia-Arbatax-Cagliari. Per questo, Zonca, che annuncia la mobilitazione, chiede un intervento del Ministero dei Trasporti e della Regione autonoma della Sardegna.



Se le cose si evolvessero nella direzione paventata, resterebbero invariati i collegamenti merci e passeggeri da e per la Sardegna Civitavecchia-Olbia e Genova Porto-Torres e la tratta merci Livorno-Cagliari. «Non possiamo permetterci una ulteriore riduzione dei collegamenti con la Penisola perché è a rischio l'economia di un intero territorio», sottolinea il sindacalista.