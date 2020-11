Cor 13:30 «Sanità, scuola e Cra, menzogne» Durissima reprimenda sul Centro residenziale Anziani del gruppo "Noi con Alghero" nei confronti dei nove consiglieri comunali dei gruppi Pd, Per Alghero, Movimento 5 Stelle, Alghero in Comune e Sinistra in Comune







Così il coordinamento cittadino di "Noi con Alghero", che in città esprime, tra gli altro, l'assessore ai Servizi sociali, Maria Grazia Salaris, all'interno della giunta del sindaco Mario Conoci: «Oggi è facile soprattutto per i nostri oppositori seduti comodamente nei banchi della minoranza puntare il dito e gridare allo scandalo cercando di mettere in campo in un mare di menzogne il peggiore spettacolo a cui si possa assistere» è la pesante accusa di Antonello Muroni e compagni. «Lo fanno su tutto, sulla sanità, sulla scuola ma quello che veramente lascia l'amaro in bocca è il pesante giudizio sulla gestione della pandemia nel nostro centro residenziale anziani, dove addirittura, si da del bugiardo al sindaco e di conseguenza si mette in discussione la gestione della cooperativa Seriana 2000. Oggi la nostra comunità piange quattro anziani che purtroppo sono stati aggrediti e uccisi da questo virus. Abbiamo provato a tenerlo fuori dalla porta in tutti i modi, gli anziani non escono da Marzo, non vedono i familiari, incontrano solo gli operatori che amorevolmente si prendono cura di loro».



«Si poteva evitare - si domandano Salaris dal gruppo Noi con Alghero - Forse si e forse no... Ma soffiare sul fuoco della paura e dello sconforto e gridare alla catastrofe è un gioco da ragazzi. Ma questo non è un gioco e nessuno ha mai negato la preoccupazione e l'attivazione di tutti i protocolli dettati dalle decine e decine di dpcm di questi ultimi 9 mesi, mesi in cui chi ha la responsabilità di governare e di decidere sa sicuramente di poter anche commettere qualche errore ma mai e poi mai si è sottratto al suo difficile compito. Tutti i sindaci, di destra e di sinistra, di sotto e di sopra oggi sono in trincea, perché la guerra non guarda i colori. Tra ieri e oggi si ripeteranno tutti i tamponi al Cra, tamponi già ripetuti a fine ottobre e su una ventina di anziani la scorsa settimana. Ora dobbiamo sperare che oltre ai 5 pazienti che già si sono negativizzati, lo stesso avvenga per gli altri. Ringraziamo la Cooperativa Seriana 2000, la responsabile Gina Carta, tutto il personale che quotidianamente lavora, in contatto costante con l'infettivologo dottor Catello Napodano, per la grande umanità, professionalità e coraggio in questo interminabile tempo» conlude la nota del gruppo dando un augurio di pronta guarigione a tutti e un profondo dolore per chi purtroppo non ce l'ha fatta.