FdI, inaugurato il circolo di Ittiri

Nella foto: il coordinatore provinciale Fratelli d’Italia Sassari Emanuele Beccu Commenti ITTIRI – Sabato, in modalità on-line per rispettare le normative anti-Covid, è stato inaugurato il Circolo territoriale di Ittiri di Fratelli d'Italia. «La famiglia di Fratelli d’Italia, pone le sue radici anche nella città di Ittiri, luogo simbolo del Coros e da sempre caratterizzato da un’importante tradizione politica», dichiara il coordinatore provinciale Fratelli d’Italia Sassari Emanuele Beccu.«Il percorso di costituzione del Circolo ha portato alla creazione di un gruppo coeso e con un effervescente entusiasmo, il che lascia presagire i migliori auspici per l’attività politica futura. Anche ad Ittiri – prosegue Beccu - Fratelli d’Italia, con serietà e sobrietà è pronta ad ascoltare i cittadini e captarne le problematiche, mettendosi a disposizione della collettività e congiuntamente ad essa, provando a trovare le soluzioni più adeguate».«Il Coordinamento provinciale FdI è orgoglioso di poter assistere alla crescente rappresentatività del partito nella nostra provincia, segno che il duro lavoro, svolto con costante serietà e sobrietà, genera sempre fioriture positive. A Davide Soggia, espresso dagli iscritti quale coordinatore del Circolo, anche a nome del coordinatore regionale Antonella Zedda e ovviamente del presidente Giorgia Meloni, rivolgo i migliori auguri per l’incarico assunto, certo che si adopererà nel suo ruolo con la consueta dedizione che caratterizza gli uomini e le donne di Fratelli d’Italia», conclude il coordinatore provinciale.Nella foto: il coordinatore provinciale Fratelli d’Italia Sassari Emanuele Beccu