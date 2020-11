Red 13:43 In corso i pagamenti Argea Oltre 13mila i beneficiari dei 57milioni di euro a disposizione. «Con l´organismo pagatore regionale, tempi più veloci. Rafforzata la nostra autonomia», commenta il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas







Nella foto: l'assessore regionale Gabriella Murgia Commenti CAGLIARI - Sono in corso i primi pagamenti agli agricoltori disposti da Argea in qualità di organismo pagatore della Regione autonoma della Sardegna. In questi giorni, si stanno erogando, rispettando la scadenza di lunedì 30 novembre, gli anticipi delle domande presentate da 13.345 beneficiari, per un totale di 57.234.961euro, delle misure connesse a superfici e ad animali 10, 11 e 14 dell’annualità 2020 del Programma di sviluppo rurale.«Il ruolo di organismo pagatore regionale di Argea – sottolinea il governatore dell'Isola Christian Solinas – ci consente di gestire direttamente le ingenti risorse comunitarie, in un rapporto immediato con la Commissione europea, e di velocizzare i pagamenti, a grande beneficio dei nostri agricoltori e di tutto il comparto. In un contesto che rafforza l’autonomia della Regione, proseguiamo così nel percorso di semplificazione amministrativa e taglio della burocrazia, due degli obiettivi che questa Giunta si è data da subito».«Un risultato importante – commenta l’assessore regionale dell’Agricoltura Gabriella Murgia – raggiunto nonostante le mille difficoltà causate da un’emergenza sanitaria ed economica che si sta protraendo da mesi, ottenuto grazie al grande lavoro di squadra dell’Assessorato, della Dirigenza e di tutto il personale di Argea, dopo il riconoscimento di organismo pagatore regionale avvenuto il 16 ottobre scorso. Abbiamo creduto fortemente in questo nuovo ruolo dell’Agenzia, che avrà sempre di più una rilevanza strategica a sostegno dei nostri agricoltori».Nella foto: l'assessore regionale Gabriella Murgia