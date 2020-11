Mariangela Pala 14:44 Il Rotary Porto Torres premia lo studente modello Si chiama Roberto Tilocca, il 19enne neodiplomato al Liceo Sportivo dell’Istituto “Mario Paglietti”, prescelto dal Rotary club Porto Torres come beneficiario del “Premio Nicola Parodi” 2020







Un premio istituito da oltre vent'anni in segno di collaborazione del Rotary con il mondo della scuola e degli studenti. Il giovane è stato premiato in occasione di una cerimonia ristretta, a causa dell’emergenza Covid, tenutasi nelle sale dell’Hotel Libyssonis dove è mancato il rintocco della campana, che tuttavia non ha privato di grande significato l’iniziativa, segnale di attenzione verso i giovani che si apprestano ad avviare una carriera scolastica e lavorativa. Il giovane Roberto, appassionato di sport fin da piccolo, proseguirà gli studi all’Università di Scienze motorie.



Inoltre, alla presenza della presidente del Rotaract Francesca Piras e del presidente del Rotary club Porto Torres Francesco Sircana, si è svolto il rito d'ingresso di un nuovo socio all’interno del Club: il medico sassarese Mario Deriu. «Siamo orgogliosi di essere riusciti anche quest’anno a premiare lo studente più meritevole del Paglietti, – ha dichiarato Sircana - perchè nel Liceo Sportivo i ragazzi hanno trovato una scuola esigente e rigorosa, nata con una vocazione per gli sportivi, orientata verso attività motorie, ma impegnativa dal punto di vista disciplinare».



