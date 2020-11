Red 23:18 Evade e rubare nel vivaio: arrestato a Sassari Nella notte tra mercoledì e giovedì, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza per i reati di evasione, furto e lesioni colpose pluriaggravate un 28enne sassarese



SASSARI – Nella notte tra mercoledì e giovedì, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sassari hanno arrestato in flagranza per i reati di evasione, furto e lesioni colpose pluriaggravate un 28enne sassarese. Il giovane, già sottoposto agli arresti domiciliari, è entrato in un vivaio di Strada Buddi Buddi portando via alcune piante e, alla vista dei militari, ha tentato di fuggire a bordo di un ciclomotore condotto da una seconda persona, in corso di identificazione.



Il 28enne è stato bloccato da uno dei Carabinieri che, nella circostanza, è caduto procurandosi lievi ferite. Al termine degli accertamenti di rito, il sassarese è stato tratto in arresto e accompagnato su disposizione del pubblico ministero di turno nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.



Questa mattina (giovedì), però, i militari che sono andati a prenderlo per accompagnarlo in tribunale per l’udienza non lo hanno trovato in casa. Pertanto, ora risulta ricercato e verrà giudicato in contumacia.