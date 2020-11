Cor 18:00 Opere pubbliche, piano aggiornato ad Alghero Via libera in occasione della riunione di Commissione presieduta da Monica Pulina alla delibera di aggiornamento del Piano triennale delle opere pubbliche



nella foto), con l'attenta e precisa collaborazione dell'assessore ai Lavori Pubblici, Antonello Peru, ha approvato la delibera che ha per contenuto "L'Aggiornamento Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 ed Elenco Annuale 2020". L'attenzione della Commissione si è focalizzata su opere importanti quali il restauro e il recupero strutturale del Ponte Serra, per un importo complessivo di €628.000.00, sulla manutenzione Straordinaria del Ponte di Fertilia, (395.000.00), la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti su viabilità rurale (985.000.00).



Grande attenzione anche per il progetto di Messa in sicurezza e antincendio del Palazzo civico di via Columbano, per un importo pari a €900.000.00. Diversi inoltre gli interventi che andranno ad interessare le scuole cittadine: Ad iniziare dalla Scuola primaria Maria Immacolata, dove è prevista la messa in sicurezza ed efficientamento energetico, per un importo pari a € 220.000.00.



Previsti inoltre lavori di Manutenzione Straordinaria del solaio del piano seminterrato della scuola "La Pedrera" (535.000.00). Anche la scuola primaria del Sacro Cuore, verrà interessata da lavori di restauro con rifacimento di parte delle copertura del tetto e le facciate, oltre a lavori per l'efficentamento energetico, per importo complessivo pari a € 600.000.00. La delibera approvata in commissione sarà oggetto di dibattito e successiva approvazione nel prossimo Consiglio Comunale.