Red 10:07 Allagamenti e frane, sette strade chiuse nell´Isola Il personale della Struttura territoriale Sardegna di Anas e le imprese di manutenzione hanno fronteggiato l’emergenza con uomini e mezzi impiegati nei territori più colpiti, in collegamento costante con la Protezione civile







Sono state chiuse al traffico diverse arterie, tra cui la Strada statale 126 (dal chilometro 92 al 97) e la Statale 389 (in vari tratti tra i km 62+500 e il 78) per frane e allagamenti del piano viabile. Sempre per allagamenti, è stata chiusa la SS129 (dal km 22 al 32).



Interruzioni hanno riguardato anche altre Strade statali, dalla 131 dcn (km 70+ 300) alla 293 (dal km 16 al 21), passando per la 129 (dal km 8 al 14) e la SS389 (km 32+600), tutte riaperte al traffico e monitorate in continuo. Altri interventi hanno interessato le Statali 554, 197 e 387, sulle quali è stata comunque garantita la continuità del traffico.



