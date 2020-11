Red 11:22

Rifiuti, apre l´isola di Sant´Anna

Da lunedì 7 dicembre, l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Alghero procederà alla consegna delle chiavi dell´isola ecologica di nuova realizzazione di Sant´Anna

ALGHERO – Da lunedì 7 dicembre, l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Alghero procederà alla consegna delle chiavi dell'isola ecologica di nuova realizzazione di Sant'Anna. Gli utenti residenti o titolari di immobili ricadenti in questa zona dell'agro o che vi accedono attraverso la strada vicinale omonima, potranno recarsi negli Uffici comunali di Sant'Anna dalle 9 alle 12 per il ritiro della chiave d'accesso all'isola. Le operazioni di consegna andranno avanti per tutti i giorni della settimana negli orari previsti, fino a esaurimento. Bisognerà presentarsi muniti di documento d'identità che attesti la residenza o di documento che attesti la titolarità dell'immobile. Gli utenti verranno registrati e dovranno firmare per ricevuta.