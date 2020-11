video Antonio Burruni 15:04 Tereza Vacovska porta Alghero nella Top 5 agli Italiani



La 38enne atleta ceca, madre di due figli, si è classificata nella Top 5 nella categoria Bikini over 35 e Bikini del Campionato italiano della Fit Italy (Ifbb elite), classificandosi per l´Arnold Classic Europe in programma a Santa Susanna a dicembre. Intanto, con il suo compagno Giuseppe Sanna, proprietario di una palestra a Badesi, seguono il loro progetto di allenamenti personalizzati e coaching on-line